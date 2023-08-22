Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою завдяки тому, що Сили оборони України почали ширше застосовувати артилерію 155-го калібру. Про це розповів заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

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Україна досягла паритету завдяки стволам 155-го калібру

"Коли ми почали збільшувати кількість стволів 155 калібру шляхом матеріально-технічної допомоги, фактично кожні 100 стволів – це те ж саме що 300 – 400 стволів 152 калібру", – сказав він.

За його словами, Україні вдалося добитися балансу з російською артилерією завдяки кращій якості західної техніки. При цьому заступник міністра оборони підкреслив туманні перспективи росіян, які розконсервовують техніку.

І фактично ми на сьогодні збалансовані з російською артилерією за рахунок кращої якості нашої артилерії, більш точної, більш надійної, більш сучасної. І цей баланс є дуже стратегічно важливим. Росія втратила перевагу в артилерії, як вона починала цю війну, хоча має більше стволів, зі складів щось добирають, але перспектив у них на цьому фактично дуже мало,

– зазначив Гаврилов.

Заступник міністра нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Україна дуже поступалась Росії у кількості артилерії та боєприпасів. Тому, щоб збалансувати ситуацію, через кілька тижнів після початку війни Україна почала думати про поступовий перехід до нових систем калібру 155 мм.

Як пояснив Гаврилов, стволи 155-го калібру дозволяють завдавати ударів, використовуючи менше боєприпасів.

"Якщо по нормативах радянських, то для того, щоб вразити один об'єкт калібром 152 мм ти маєш витратити від 9 до 12 боєприпасів, то по нормативах 155 калібру – максимум три. Від цього виходить, що одна гармата 155 калібру замінює як мінімум 3 – 4 гармати 152 калібру", – резюмував заступник міністра.

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