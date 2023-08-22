Россия потеряла преимущество в артиллерии на поле боя благодаря тому, что Силы обороны Украины стали шире применять артиллерию 155-го калибра. Об этом рассказал замминистра обороны Владимир Гаврилов.

Смотрите также Надежный зверь и лучше Bradley: как шведские БМП CV-90 помогут бойцам ВСУ на фронте

Украина достигла паритета благодаря стволам 155-го калибра

"Когда мы начали увеличивать количество стволов 155 калибра путем материально-технической помощи, фактически каждые 100 стволов – это тоже самое что 300 – 400 стволов 152 калибра", – сказал он.

По его словам, Украине удалось добиться баланса с российской артиллерией благодаря лучшему качеству западной техники. При этом замминистра обороны подчеркнул туманные перспективы россиян, которые расконсервируют технику.

И фактически мы сегодня сбалансированы с русской артиллерией за счет лучшего качества нашей артиллерии, более точной, более надежной, более современной. И этот баланс очень стратегически важен. Россия потеряла преимущество в артиллерии, как она начинала эту войну, хотя имеет больше стволов, со складов что-то подбирают, но перспектив у них на этом фактически очень мало,

– отметил Гаврилов.

Замминистра напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Украина очень уступала России в количестве артиллерии и боеприпасов. Поэтому, чтобы сбалансировать ситуацию, через несколько недель после начала войны Украина начала думать о постепенном переходе к новым системам калибра 155 мм.

Как пояснил Гаврилов, стволы 155-го калибра позволяют наносить удары, используя меньше боеприпасов.

"Если по нормативам советским, то для того, чтобы поразить один объект калибром 152 мм, ты должен потратить от 9 до 12 боеприпасов, то по нормативам 155 калибра – максимум три. От этого получается, что одна пушка 155 калибра заменяет как минимум 3 – 4 пушки 152 калибра", – резюмировал замминистра.

Украинские военные учатся на Archer