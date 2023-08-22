Наразі на місці подій працюють оперативні служби, які намагаються ліквідувати наслідки цієї атаки. За попередніми даними, постраждалих після цього обстрілу – немає.

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Окупанти обстріляли Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що наразі на місці подій влада розгорнула намети. Крім того, комунальники вже почали затуляти вікна та паралельно з цим ведуть реєстрацію кількості пошкоджень у багатоповерхівках.

Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхових будинки,

– зазначив він.

Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя / Фото з телеграм-каналу Анатолія Куртєва

Варто зазначити, що наразі у місцевій владі не розповідали, що саме застосували для атаки цих багатоповерхівок російські військові. Водночас очевидці повідомляли, що місто атакували ударні БпЛА типу "Шахед".

Запоріжжя перебувало під атакою "Шахедів": дивіться відео

Зверніть увагу! У Запорізькій міській раді закликали звертатися до них, якщо внаслідок атаки постраждала оселя когось із жителів міста. Для цього можна подзвонити на номери: на 15-80 (зі стаціонарних телефонів) та на (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12 (з мобільних).

Це вже не перша атака Запоріжжя