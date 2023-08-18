Запоріжжя знову потрапило під ракетний удар Росії, цього разу обстріляли один із районів. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
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Про що розповіли чиновники
За їхніми словами, "підлі сусіди-терористи знову вдарили по Запоріжжю прямо серед білого дня". Про постраждалих поки нічого не відомо, тож є надія, що всі люди цілі.
Наразі відомо, що від вибухової хвилі повилітали квартирні та балконні вікна, а також вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. Два заклади освіти мають "незначні ушкодження".
Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, повідомив, що масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюють.
Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 серпня / Фото Запорізької ОВА та міської ради Запоріжжя
Фахівці райадміністрації та "Запоріжремсервісу" проводять обстеження, щоб визначити обсяг пошкоджень у будинках та усунути наслідки удару.
У міській раді Запоріжжя закликали повідомляти, якщо ваша оселя теж зазнала пошкоджень.
Телефонувати можна за номерами:
- 15-80 (зі стаціонарних);
- (061) 787 15 80;
- (050) 414 15 80;
- (067) 656 15 80;
- (095) 220 41 11;
- (067) 220 41 12.
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Що відомо про останні обстріли
Запоріжжя та Запорізька область дуже часто стають мішенню росіян.
- 15 серпня Росія випустила 4 ракети по Запорізькому району. Від вибухової хвилі постраждала місцева гімназія, а також заклад дошкільної освіти та домівки поруч. Через обстріл вибито близько 90% вікон, пошкоджено дах, двері та шибки.
- Депутат Запорізької обласної ради звертає увагу, що російські загарбники почали змінювати тактику атак на Запоріжжя. Зараз ворог повернувся до обстрілів обласного центру та прифронтових громад з комплексів С-300, тоді як раніше це були "Іскандери". Імовірно, окупанти поповнили запаси.