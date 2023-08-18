Запоріжжя знову потрапило під ракетний удар Росії, цього разу обстріляли один із районів. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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Про що розповіли чиновники

За їхніми словами, "підлі сусіди-терористи знову вдарили по Запоріжжю прямо серед білого дня". Про постраждалих поки нічого не відомо, тож є надія, що всі люди цілі.

Наразі відомо, що від вибухової хвилі повилітали квартирні та балконні вікна, а також вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. Два заклади освіти мають "незначні ушкодження".

Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, повідомив, що масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюють.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 серпня / Фото Запорізької ОВА та міської ради Запоріжжя

Фахівці райадміністрації та "Запоріжремсервісу" проводять обстеження, щоб визначити обсяг пошкоджень у будинках та усунути наслідки удару.

У міській раді Запоріжжя закликали повідомляти, якщо ваша оселя теж зазнала пошкоджень.

Телефонувати можна за номерами:

15-80 (зі стаціонарних);

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80;

(095) 220 41 11;

(067) 220 41 12.

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Що відомо про останні обстріли

Запоріжжя та Запорізька область дуже часто стають мішенню росіян.