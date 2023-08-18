Запорожье снова попало под ракетный удар России, на этот раз обстреляли один из районов. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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О чем рассказали чиновники

По их словам, "подлые соседи-террористы снова ударили по Запорожью прямо среди бела дня". О пострадавших пока ничего не известно, поэтому есть надежда, что все люди целы.

Известно, что от взрывной волны вылетели квартирные и балконные окна, а также окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. Два учебных заведения имеют "незначительные повреждения".

Юрий Малашко, глава Запорожской ОВА, сообщил, что масштаб разрушений и количество пострадавших уточняют.

Последствия обстрела Запорожья 18 августа / Фото Запорожского ОВА и городского совета Запорожья

Специалисты райадминистрации и "Запорожремсервиса" проводят обследования, чтобы определить объем повреждений в домах и устранить последствия удара.

В городском совете Запорожья призвали сообщать, если ваш дом тоже получил повреждения.

Звонить можно по номерам:

15-80 (со стационарных);

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80;

(095) 220 41 11;

(067) 220 41 12.

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Что известно о последних обстрелах

Запорожье и Запорожская область часто становятся мишенью россиян.