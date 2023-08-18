Запорожье снова попало под ракетный удар России, на этот раз обстреляли один из районов. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
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О чем рассказали чиновники
По их словам, "подлые соседи-террористы снова ударили по Запорожью прямо среди бела дня". О пострадавших пока ничего не известно, поэтому есть надежда, что все люди целы.
Известно, что от взрывной волны вылетели квартирные и балконные окна, а также окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. Два учебных заведения имеют "незначительные повреждения".
Юрий Малашко, глава Запорожской ОВА, сообщил, что масштаб разрушений и количество пострадавших уточняют.
Последствия обстрела Запорожья 18 августа / Фото Запорожского ОВА и городского совета Запорожья
Специалисты райадминистрации и "Запорожремсервиса" проводят обследования, чтобы определить объем повреждений в домах и устранить последствия удара.
В городском совете Запорожья призвали сообщать, если ваш дом тоже получил повреждения.
Звонить можно по номерам:
- 15-80 (со стационарных);
- (061) 787 15 80;
- (050) 414 15 80;
- (067) 656 15 80;
- (095) 220 41 11;
- (067) 220 41 12.
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Что известно о последних обстрелах
Запорожье и Запорожская область часто становятся мишенью россиян.
- 15 августа Россия выпустила 4 ракеты по Запорожскому району. От взрывной волны пострадала местная гимназия, а также заведение дошкольного образования и дома рядом. Из-за обстрела выбито около 90% окон, повреждены крыша, двери и стекла.
- Депутат Запорожского областного совета обращает внимание, что российские захватчики начали менять тактику атак на Запорожье. Сейчас враг вернулся к обстрелам областного центра и прифронтовых общин из комплексов С-300, тогда как раньше это были "Искандеры". Вероятно, оккупанты пополнили запасы.