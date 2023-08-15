Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів 24 Каналу, що, ймовірно, окупанти відновили запаси С-300 після того, як ЗСУ знищили попередні.
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Зміна тактики ворога
Аскад Ашурбеков зазначив, що раніше росіяни атакували Запоріжжя далекобійними ракетами, зокрема, "Іскандерами", а Гуляйполе – важкими керованими авіабомбами. Зараз вони повернулися до обстрілів з С-300.
Сьогодні ми бачимо зміну тактики. Вони повернулися до моделі обстрілів обласного центру та прифронтових громад з комплексів С-300. Думаю, це пов'язано з тим, що, можливо, вони поновили запаси цих пускових установок після того, як ЗСУ знищили попередні,
– сказав він.
Тому ворог намагається маневрувати, щоб обійти нашу систему протиповітряної оборони і загалом ЗСУ.
Ашурбеков про особливості обстрілів Запоріжжя: дивіться відео
Обстріли Запоріжжя: останні новини
- У ніч проти 14 серпня у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Приблизно об 2:00 ворог завдав ракетних ударів по одному із населених пунктів Запорізького району. Внаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки, у сусідніх – повилітали вікна.
- Було врятовано 3 людей. На жаль, двоє загинуло. Надзвичайники проводили пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів та діставали з-під завалів постраждалих.
- Вночі 12 серпня окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що ворожі дрони було знищено у межах Запорізької області. У Запорізькій ОВА зазначили, що ворог запускав БпЛА по Запоріжжю, Гуляйпільському та Червоному.
- Російські окупанти фактично упродовж доби двічі атакували Запоріжжя – увечері 9 та 10 серпня. Росія цинічно вдарила по готелю Reikartz у Запоріжжі. У готелі діяв денний дитячий табір. Він працює щодня до 18 години, а обстріл розпочався о 19:00. батьки встигли забрати дітей.
- На жаль, загинула жінка. Вона перебувала на відстані близько 300 – 400 метрів від епіцентру удару. Окрім того, повідомили про майже 20 постраждалих. Серед них – 4 дітей.