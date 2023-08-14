Однак станом на ранок ситуація у Запоріжжі стабільна. Що за вибухи були у місті – наразі з’ясовується.

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Яка ситуація у Запоріжжі

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що станом на ранок ситуація у місті стабільна. Так, усі комунальні системи в нормі.

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Міські служби працюють у штатному режимі,

– зауважив він.

Нагадаємо, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги 14 серпня було чути звуки вибухів. Водночас Повітряні сили ЗСУ інформували: "Запоріжжя – балістика!".

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