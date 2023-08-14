Однако по состоянию на утро ситуация в Запорожье стабильная. Что за взрывы были в городе – сейчас выясняется.
Обратите внимание Пострадало и общежитие в центре города: страшные последствия ночного обстрела Одессы
Какая ситуация в Запорожье
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что по состоянию на утро ситуация в городе стабильная. Так, все коммунальные системы в норме.
Городские службы работают в штатном режиме,
– отметил он.
Напомним, что в Запорожье во время воздушной тревоги 14 августа были слышны звуки взрывов. В то же время Воздушные силы ВСУ информировали: "Запорожье – баллистика!".
Атака Украины 14 августа: последние новости
- В ночь на 14 августа россияне совершили очередную комбинированную ракетную и дроновую атаку Одессы. Враг бил по городу как "Калибрами", так и "Шахедами".
- Всего 15 дронов запустили в двух волнах, в том числе по Одессе. И 8 ракет типа "Калибр". Все атаки отбили силы Противовоздушной обороны.
- В результате сбития ракет обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.
- Также взрывной волной в нескольких зданиях побиты окна и балконы, побиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Сейчас пожарные работают над их ликвидацией.
- Позже появились последствия атаки россиян. Известно, что вспыхнуло несколько пожаров, в жилых домах взрывной волной выбиты окна, повреждены балконы.
- По словам спикера ОК "Юг", ракеты пришлось сбивать буквально над жилыми кварталами.
- Кстати, предварительно известно о 3 пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.