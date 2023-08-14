Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, не исключено, что под угрозой также была портовая инфраструктура.

К теме Три волны атак за ночь: сколько "Шахедов" и "Калибров" россияне выпустили по Одессе

Какие были целые ночные атаки по Одессе

Как рассказала Гуменюк, центр Одессы был под ударом. Ракеты приходилось сбивать прямо над городом – над жилыми кварталами.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграмме.

Это значит, что именно туда враг направлял ракеты. И, в частности, от падения обломков ракет произошел пожар и в супермаркете. Люди получили ранения от взрывных волн и падения тех предметов, которые были в супермаркете,

– отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что не исключено, что под угрозой была портовая инфраструктура, но Силы ПВО отработали отлично.

Ночной удар окупантов по Украине: что известно