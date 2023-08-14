Окупанти застосували дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук. Також вони випустили 8 ракет морського базування типу "Калібр". Однак Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.

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Страшні наслідки нічного обстрілу Одеси

На оприлюднених фото та відео можна побачити, що внаслідок збиття ракет уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

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Також вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Зараз вогнеборці працюють над їх ліквідацією.

До речі, попередньо відомо про 3 постраждалих співробітників супермаркета. Їм надано медичну допомогу.

Наслідки ворожого обстрілу Одеси / фото ОК "Південь"

Пожежі в Одесі під час нічної атаки: дивіться відео

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