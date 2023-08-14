Окупанти застосували дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук. Також вони випустили 8 ракет морського базування типу "Калібр". Однак Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.
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Страшні наслідки нічного обстрілу Одеси
На оприлюднених фото та відео можна побачити, що внаслідок збиття ракет уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.
Також вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Зараз вогнеборці працюють над їх ліквідацією.
До речі, попередньо відомо про 3 постраждалих співробітників супермаркета. Їм надано медичну допомогу.
Наслідки ворожого обстрілу Одеси / фото ОК "Південь"
Пожежі в Одесі під час нічної атаки: дивіться відео
Попередній обстріл Одеси: що відомо
- Нагадаємо, що під час чергового ворожого обстрілу в ніч на 23 липня постраждав Спасо-Преображенський собор в Одесі. Внаслідок атаки загинув охоронець цивільної будівлі, а 21 людина постраждала. Сімох з них госпіталізували. Серед них – 17-річний хлопець у важкому стані, якого лікарям все ж вдалось привести до тями.
- Ймовірно, у святиню влучила протикорабельна ракета "Онікс" загарбників (за іншою інформацією, – Х-22, що також є протикорабельною зброєю). Наразі експерти фіксують, що одна зі стін має нестабільне положення, тому вона може раптово обвалитися.
- У Міноборони України констатували, що Росія прекрасно знала, що запускає по мирному місту неточні ракети.
- До Одеси 29 липня прибула місія ЮНЕСКО. Експерти проводитимуть комплексну оцінку шкоди, завданої культурним і релігійним об'єктам російськими ракетними ударами, здійсненими з 19 по 23 липня 2023 року.