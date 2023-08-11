Росіяни цілилися по дітях під час ракетного удару по Запоріжжю 10 серпня. Про це Міністерство оборони розповіло у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Які деталі розповіли у відомстві

За даними Міністерства оборони, запорізький готель Reikartz є територією дитячого денного табору для дітей віком від 6 до 13 років. Він працює щодня до 18 години, а обстріл розпочався о 19:00.

Лише диво вчасно врятувало дітей від російських убивць,

– підсумовують у Міноборони.

Раніше ми писали про те, що програма у запорізькому дитячому таборі 10 серпня закінчилася раніше, тож батьки встигли забрати дітей.

Програма дитячого табору в готелі Reikartz у Запоріжжі / Міністерство оборони

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Що відомо про ракетний обстріл Запоріжжя 10 серпня