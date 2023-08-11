Росіяни цілилися по дітях під час ракетного удару по Запоріжжю 10 серпня. Про це Міністерство оборони розповіло у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.
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Які деталі розповіли у відомстві
За даними Міністерства оборони, запорізький готель Reikartz є територією дитячого денного табору для дітей віком від 6 до 13 років. Він працює щодня до 18 години, а обстріл розпочався о 19:00.
Лише диво вчасно врятувало дітей від російських убивць,
– підсумовують у Міноборони.
Раніше ми писали про те, що програма у запорізькому дитячому таборі 10 серпня закінчилася раніше, тож батьки встигли забрати дітей.
Програма дитячого табору в готелі Reikartz у Запоріжжі / Міністерство оборони
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Що відомо про ракетний обстріл Запоріжжя 10 серпня
- Він стався увечері буквально за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що це було в людному місці, де немає жодних військових об'єктів. Володимир Зеленський висловив співчуття запоріжцям і наголосив: місто щоденно потерпає від ракетних обстрілів.
- У готелі Reikartz, який став мішенню росіян, зупинявся глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, коли приїжджав до Запоріжжя. Колаборант із Запорізької області Володимир Рогов заявив, що готель буцімто був базою для ЗСУ та іноземних найманців, а росіяни стверджували, що вдарили по "Запоріжсталі", де ремонтували військову техніку.
- Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун закликає Росію негайно припинити невибіркові удари по Україні, кількість яких досягла "неймовірних обсягів". Для ООН, яка зазвичай не поспішає засуджувати Росію, це досить різка заява.
- Унаслідок атаки одна людина загинула і 16 поранені, серед них четверо дітей. Загибла була в 300 – 400 метрах від епіцентру удару. В ОВА зазначили, що жертв могло бути більше, якби містяни проігнорували повітряну тривогу.