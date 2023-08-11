Російські військові влучили в готель Reikartz, що неподалік центру Запоріжжя. Очевидець, який опинився біля місця обстрілу з дітьми, зафіксував на відео приліт ворожої ракети, пише 24 Канал.

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Неподалік готелю, по якому вдарила Росія, було багато дітей

Російські військові цілеспрямовано атакували готель Reikartz. Очевидець, який опинився на набережній, розповів, що бачив перший приліт ворожої ракети по готелю.

Після цього він зафіксував проліт ще однієї ракети. На відео чітко чути свист другої ракети, після чого люди, серед яких чимало дітей, починають кричати та падати на землю. Також на кадрах видно, що на площі в Запоріжжі під час обстрілу росіян було чимало людей.

Після влучання ракети чути, як кричать і плачуть діти, які були налякані обстрілом та гучним вибухом. Після цього люди почали тікати з набережної.

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