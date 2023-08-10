На жаль, вже відомо про жертву. Анатолій Куртєв – секретар Запорізької міськради – повідомив, що внаслідок терористичного удару загинула одна людина. Окрім того, є постраждалі.
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На превеликий жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним і близьким,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, повідомили про 9 постраждалих. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.
Володимир Зеленський вже відреагував на трагедію у Запоріжжі. Він показав кадри з місця терористичного удару й висловив співчуття рідним жертви.
"Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа", – наголосив український лідер.
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Також повідомляють про дві ушкоджені багатоповерхівки. Деталей наразі не розкривають. На місці прильоту наразі працюють рятувальники.
Російські окупанти будуть змушені відповісти за всі свої злочини.