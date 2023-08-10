На жаль, вже відомо про жертву. Анатолій Куртєв – секретар Запорізької міськради – повідомив, що внаслідок терористичного удару загинула одна людина. Окрім того, є постраждалі.

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На превеликий жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним і близьким,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, повідомили про 9 постраждалих. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.

Володимир Зеленський вже відреагував на трагедію у Запоріжжі. Він показав кадри з місця терористичного удару й висловив співчуття рідним жертви.

"Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа", – наголосив український лідер.

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Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним жертви. Вічна пам'ять!

Також повідомляють про дві ушкоджені багатоповерхівки. Деталей наразі не розкривають. На місці прильоту наразі працюють рятувальники.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за всі свої злочини.