Повітряну тривогу на території області оголосили о 19:17. Наразі вона триває.

Зверніть увагу Загиблі опинилися в епіцентрі обстрілу: у ДСНС розповіли про наслідки удару по Запоріжжю

Юрій Малашко – голова Запорізької ОВА – вже прокоментував атаку.

Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об'єкт цивільної інфраструктури. Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія,

– мовиться у повідомленні.

Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Анатолій Куртєв – секретар Запорізької міськради – розповів, що на місці прильоту спалахнула пожежа. На жаль, вже відомо про постраждалих. Згодом Куртєв уточнив, що наразі відомо про двох постраждалих. Їх стан оцінюють як легкої тяжкості. Згодом їхня кількість зросла до дев'яти.

Зауважте! Станом на 19:25 повідомили про одну жерву удару.

Напередодні Росія завдала терористичний удар по Запоріжжю

Російські окупанти увечері 9 серпня атакували Запоріжжя ракетою Х-35. На жаль, загинули троє людей. Серед них дві музикантки, які збирали гроші на допомогу ЗСУ. У мережі зауважили, що дівчата вірили у перемогу та власними силами наближали її.

Вікторія Книш – учасниця групи Матвіївський сільський центр культури і дозвілля – залишила щемливий допис про загиблих.

"Дівчата вірили в яскраве та мирне життя під українським прапором. Вірили в перемогу, наближали її своїми власними силами. Тому зараз ми повинні зробити це за них. Нехай їхні душі покояться з миром. Ми пам'ятатимемо вас. Ніколи не пробачимо росіянам ці жертви й страждання. Висловлюємо щирі співчуття рідним та знайомим", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок терористичної атаки постраждали 9 людей. Серед них – 11-місячна дитина. У Запорізькій ОВА розповіли, що російські окупанти зруйнували храм. Окрім того, постраждали торговельні точки.