Жертвами російського терору стали Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. Всього російська атака на Запоріжжя забрала життя трьох людей.

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"Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їх голос, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас", – написала Вікторія Книш, учасниця групи Матвіївський сільський центр культури і дозвілля.

За словами Вікторії Книш, дівчата грали на всіх святах культурного центру.

Всі пам'ятають Світлану та Крістіну як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси й пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах та дарували всім заряджений та гарний настрій,

– мовиться у повідомленні.

Книш розповіла, що шлях дівчат розпочався із сольних виступів Крістіни та гри Світлани в гурті "Діамант". Після цього вони почали грати спільно, утворивши дует Similar girls та стали учасницями кавер-гурту Gems.

"Дівчата вірили в яскраве та мирне життя під українським прапором. Вірили в перемогу, наближали її своїми власними силами. Тому зараз ми повинні зробити це за них. Нехай їхні душі покояться з миром. Ми пам'ятатимемо вас. Ніколи не пробачимо росіянам ці жертви й страждання. Висловлюємо щирі співчуття рідним та знайомим", – зазначила Книш.

У мережі опублікували відео, ймовірно, останнього виступу дівчат. Телеграм-канал "СВОЇ | Кривий Ріг" пише, що за годину до ракетного удару дівчата збирали гроші на ЗСУ.

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