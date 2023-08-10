Жертвами российского террора стали Светлана Семейкина и Кристина Спицына. Всего российская атака на Запорожье унесла жизни трех человек.

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В сети опубликовали видео последнего выступления музыкантш

"Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с этим частичку души каждого из нас", – написала Виктория Кныш, участница группы Матвеевский сельский центр культуры и досуга.

По словам Виктории Кныш, девушки играли на всех праздниках культурного центра.

Все помнят Светлану и Кристину как вдохновенных и улыбающихся девочек. Их прекрасные голоса и песни слышала вся Украина. Они играли на всех наших праздниках и дарили всем заряженное и хорошее настроение,

– говорится в сообщении.

Кныш рассказала, что путь девушек начался с сольных выступлений Кристины и игры Светланы в группе "Диамант". После этого они начали играть вместе, образовав дуэт Similar girls и стали участницами кавер-группы Gems.

"Девушки верили в яркую и мирную жизнь под украинским флагом. Верили в победу, приближали ее своими собственными силами. Поэтому сейчас мы должны сделать это за них. Пусть их души покоятся с миром. Мы будем помнить вас. Никогда не простим россиянам эти жертвы и страдания. Выражаем искренние соболезнования родным и знакомым", – отметила Кныш.

В сети опубликовали видео, вероятно, последнего выступления девушек. Телеграм-канал "СВОЇ | Кривий Ріг" пишет, что за час до ракетного удара девушки собирали деньги на ВСУ

Перед ракетным ударом девушки собирали на ВСУ: смотрите видео

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