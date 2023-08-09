Глава МВД Игорь Клименко отметил, что этого человека удалось реанимировать. В то же время, по состоянию на 21:43 в Запорожской области также раздается сигнал тревоги и есть ракетная опасность.

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Погибшего человека в Запорожье удалось реанимировать

Клименко отметил, что информация о трех погибших в Запорожье после ракетной атаки – не соответствует действительности. По его словам, один из людей, считавшийся погибшим, удалось реанимировать.

К счастью, один человек удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции,

– подчеркнул он.

Клименко показал последствия удара по Запорожью / Фото из телеграм-канала Игоря Клименка

Министр также подчеркнул, что в настоящее время известно о 2 погибших и 7 пострадавших в результате обстрела города. Он отметил, что пострадали люди, находившиеся во время прилета на улице.

В заключение он сказал, что полиция провела поквартирный обход жилых домов, там погибших или травмированных не обнаружили. Кроме того, Клименко заявил, что спасатели оперативно потушили пожар в хозяйственном здании.