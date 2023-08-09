Взрывы в городе раздались сразу, как объявили воздушную тревогу – в 19:43. Перед этим Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.
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Россияне обстреляли Запорожье
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что враг атаковал жилой квартал Запорожья.
К величайшему сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые. Дополнительная информация уточняется,
– заявил Куртев.
Глава ОВА Юрий Малашко также подтвердил, что россияне нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры. Он выехал на место атаки и пообещал сообщить подробности.
Местные жители сообщали, что слышали в городе сильный взрыв сразу после объявления воздушной тревоги. К слову, воздушная тревога в Запорожской области была отменена в 20:22.
Позже Владимир Зеленский заявил, что уже известно о трех погибших в результате удара по Запорожью.
"Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой – благодаря нашим героическим воинам", – прокомментировал ракетный удар Президент Украины.
Глава Запорожской ОВА уточнил, что россияне ракетным ударом разрушили храм и торговые точки в Шевченковском районе. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла.
Последствия атаки в Запорожской области / Фото Запорожская ОВА
Россияне атаковали Запорожье: смотрите видео
Враг нанес удар по жилому кварталу: смотрите видео
Враг постоянно атакует город
- За минувшие сутки, 8 августа, оккупанты нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. Поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
- В ночь на 6 августа россияне в очередной раз атаковали Запорожье. На месте атаки возникло возгорание, поэтому специалисты начали работать над ликвидацией. К счастью, обошлось без жертв и пострадали.
- Утром 30 июля россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки погибли двое гражданских – мужчина и женщина.