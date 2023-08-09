Вибухи у місті пролунали відразу, як оголосили повітряну тривогу – о 19:43. Напередодні Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.
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Росіяни обстріляли Запоріжжя
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що ворог атакував житловий квартал Запоріжжя.
На превеликий жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені. Додаткова інформація уточнюється,
– заявив Куртєв.
Голова ОВА Юрій Малашко також підтвердив, що росіяни завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Він виїхав на місце атаки й пообіцяв повідомити подробиці згодом.
Місцеві жителі повідомляли, що чули у місті потужний вибух відразу після оголошення повітряної тривоги. До слова, повітряну тривогу в Запорізькій області скасували о 20:22.
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що уже відомо про трьох загиблих унаслідок удару по Запоріжжю.
"Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам", – прокоментував ракетний удар Президент України.
Голова Запорізької ОВА уточнив, що росіяни ракетним ударом зруйнували храм та торгівельні точки у Шевченківському районі. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки.
Наслідки атаки у Запоріжжі / Фото Запорізька ОВА
Росіяни атакували Запоріжжя: дивіться відео
Ворог завдав удару по житловому кварталу: дивіться відео
Ворог постійно атакує місто
- За минулу добу, 8 серпня, окупанти нанесли 87 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури.
- У ніч проти 6 серпня росіяни вкотре атакували Запоріжжя. На місці атаки виникло займання, тому фахівці почали працювати над ліквідацією. На щастя, минулося без жертв та постраждали.
- Зранку 30 липня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло двоє цивільних – чоловік та жінка.