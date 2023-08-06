Як виявилось, ворог атакував околиці Запоріжжя. Внаслідок цього значні руйнування.

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Подробиці нічної атаки Запоріжжя

Як розповіли в ОВА, вночі 6 серпня окупанти вкотре атакували околиці Запоріжжя. Так, вибуховою хвилею було пошкоджено складські приміщення об'єкта інфраструктури. Також сталося загоряння сухої трави навколо.

У Комишувасі мішенню стало комунальне підприємство, пошкоджено житлові будинки поруч.



Пошкодження на Запоріжжі / фото ОВА



Вирва на Запоріжжі / фото ОВА

Також 95 ударів по 21 населеному пункту здійснили російські війська за минулу добу:

6 обстрілів з РСЗВ по Темирівці, Новодарівці,

5 ракетних атак по Запоріжжю та Комишувасі,

авіаційний удар по Оріхову,

атаки з БПЛА по Затишшю та Новодарівці.

Крім того, 81 артилерійський удар прийшовся по території Гуляйполя, Залізничного, Червоного, Левадного, Новоандріївки, Малинівки, Успенівки, Білогір'я, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Павлівки, Плавнів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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