Как оказалось, враг атаковал окрестности Запорожья. В результате этого есть значительные разрушения.
Обратите внимание Массированный удар по Украине 5 – 6 августа: Воздушные силы уничтожили 57 целей
Подробности ночной атаки Запорожья
Как рассказали в ОВА, ночью 6 августа оккупанты в очередной раз атаковали окрестности Запорожья. Так, взрывной волной были повреждены складские помещения объекта инфраструктуры. Также произошло возгорание сухой травы вокруг.
В Камышевахе мишенью стало коммунальное предприятие, повреждены жилые дома рядом.
Повреждения на Запорожье / фото ОВА
Воронка на Запорожье / фото ОВА
Также 95 ударов по 21 населенному пункту нанесли российские войска за минувшие сутки:
- 6 обстрелов из РСЗО по Темировке, Новодаровке,
- 5 ракетных атак по Запорожью и Камышевахе,
- авиационный удар по Орехову,
- атаки из БПЛА по Затишью и Новодаровке.
Кроме того, 81 артиллерийский удар пришелся по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Красного, Левадного, Новоандреевки, Малиновки, Успеновки, Белогорья, Каменского, Степного, Пятихаток, Павловки, Плавнов. К счастью, обошлось без пострадавших.
Массированная атака Украины: последние новости
- С вечера 5 августа по утро 6 августа российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами "Shahed-136/131".
- В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" информацию не обнародуют.
- В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – с акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС. из района Каспия.
- Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено все 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555.
- Всего за несколько волн атак с вечера 5-го до утра 6-го августа 2023 года противник применил 70 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной уничтожено: 13 крылатых ракет "Калибр"; 17 крылатых ракет Х-101/Х-555; 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131".