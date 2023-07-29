Также есть один пострадавший. Об этом рассказал исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

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Оккупанты ударили по Запорожью

В 18:52 29 июля Куртев сообщил об очередном вражеском обстреле Запорожья.

Нелюди-оккупанты ударили по Запорожью. Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей,

– написал чиновник.

По его словам, взрывная волна выбила окна в многоэтажках, а также повредила здание образовательного учреждения и супермаркета.

"На местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы", – отметил Куртев.

Если ваш дом также получил повреждения, следует обратиться со стационарного телефона по номеру 15-80 или с мобильного по номерам:

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80;

(095) 220 41 11;

(067) 220 41 12.

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