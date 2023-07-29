Также есть один пострадавший. Об этом рассказал исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

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Оккупанты ударили по Запорожью

В 18:52 29 июля Куртев сообщил об очередном вражеском обстреле Запорожья.

Нелюди-оккупанты ударили по Запорожью. Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей,
– написал чиновник.

По его словам, взрывная волна выбила окна в многоэтажках, а также повредила здание образовательного учреждения и супермаркета.

"На местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы", – отметил Куртев.

Если ваш дом также получил повреждения, следует обратиться со стационарного телефона по номеру 15-80 или с мобильного по номерам:

  • (061) 787 15 80;
  • (050) 414 15 80;
  • (067) 656 15 80;
  • (095) 220 41 11;
  • (067) 220 41 12.

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Россия атаковала многоэтажку и помещение СБУ в Днепре

  • Вечером 28 июля россияне ударили по Днепру двумя баллистическими ракетами с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Захватчики попали в помещение СБУ и многоэтажку.
  • К счастью, в момент атаки в помещении СБУ людей не было, а верхние этажи новостройки, по словам городского головы, не были заселены.
  • По данным областных властей, жертв нет, однако 9 человек получили ранения. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что среди пострадавших есть дети 2006 и 2009 годов рождения. У них и еще двух пострадавших 20-летних девушек диагностировали контузию.