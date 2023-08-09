Кроме этого, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что взрывной волной выбило стекла в многоэтажках. В настоящее время на месте активно работают спасатели.

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Какие последствия атаки по Запорожью

Малашко отметил, что российские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданским зданиям Запорожья. В частности, оккупанты попали в несколько зданий, а также выбили стекла в окнах многоэтажных зданий, расположенных рядом.

"Сверхточным" оружием разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе,

– сказал он.

Последствия ракетной атаки на Запорожье / Фото с телеграм-канала Юрия Малашко

По его словам, сейчас известно о 3 погибших гражданских людях. Раненым медики оказывают неотложную медицинскую помощь.

Оккупанты разрушили храм и торговые точки в Запорожье / Видео из телеграм-канала Юрия Малашко

Напоследок Малашко заверил, что областная военная администрация вместе с чрезвычайными службами работают над ликвидацией последствий российской атаки.

Стоит отметить, что после обстрела в Запорожской области снова раздался сигнал воздушной тревоги.

По какой церкви ударили россияне

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что удар оккупанты нанесли по территории храма Святых апостолов Петра и Павла. Он входит в епархию Православной Церкви Украины.

В результате атаки оккупанты разрушили храм ПЦУ / Фото из телеграм-канала Андрея Ермака

Кроме того, он также отметил, что предварительно россияне ударили по городу ракетами типа "Искандер". Ермак сказал, что в настоящее время пять человек получили ранения.

Что известно об атаке по Запорожью