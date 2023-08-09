Кроме этого, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что взрывной волной выбило стекла в многоэтажках. В настоящее время на месте активно работают спасатели.
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Какие последствия атаки по Запорожью
Малашко отметил, что российские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданским зданиям Запорожья. В частности, оккупанты попали в несколько зданий, а также выбили стекла в окнах многоэтажных зданий, расположенных рядом.
"Сверхточным" оружием разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе,
– сказал он.
Последствия ракетной атаки на Запорожье / Фото с телеграм-канала Юрия Малашко
По его словам, сейчас известно о 3 погибших гражданских людях. Раненым медики оказывают неотложную медицинскую помощь.
Оккупанты разрушили храм и торговые точки в Запорожье / Видео из телеграм-канала Юрия Малашко
Напоследок Малашко заверил, что областная военная администрация вместе с чрезвычайными службами работают над ликвидацией последствий российской атаки.
Стоит отметить, что после обстрела в Запорожской области снова раздался сигнал воздушной тревоги.
По какой церкви ударили россияне
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что удар оккупанты нанесли по территории храма Святых апостолов Петра и Павла. Он входит в епархию Православной Церкви Украины.
В результате атаки оккупанты разрушили храм ПЦУ / Фото из телеграм-канала Андрея Ермака
Кроме того, он также отметил, что предварительно россияне ударили по городу ракетами типа "Искандер". Ермак сказал, что в настоящее время пять человек получили ранения.
Что известно об атаке по Запорожью
- В Запорожской области вечером 9 августа раздался сигнал воздушной тревоги. В то же время в самом Запорожье раздались громкие звуки взрывов.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по жилому кварталу в городе. Там пострадали и погибли люди.
- Прокомментировал атаку Запорожья и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в городе идет спасательная операция, а всем пострадавшим окажут безотлагательную помощь.
- Стоит отметить, что за день до этого оккупанты нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. В частности, поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.