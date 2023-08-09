Крім цього, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що вибуховою хвилею вибило шибки у багатоповерхівках. Наразі на місці активно працюють рятувальники.

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Які наслідки атаки по Запоріжжю

Малашко зазначив, що російські війська завдали чергового ракетного удару по цивільних будівлях Запоріжжя. Зокрема, окупанти влучили у кілька будівель, а також повибивали шибки у вікнах багатоповерхових будинків, що розташовані поруч.

"Надточною" зброєю зруйновано храм та торговельні точки у Шевченківському районі,

– сказав він.

Наслідки ракетної атаки по Запоріжжю / Фото з телеграм-каналу Юрія Малашка

За його словами, наразі відомо про 2 загиблих цивільних людей. Пораненим же медики надають невідкладну медичну допомогу.

Окупанти зруйнували храм і торговельні точки у Запоріжжі / Відео з телеграм-каналу Юрія Малашка

Наостанок Малашко запевнив, що наразі обласна військова адміністрація разом з надзвичайними службами працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Варто зазначити, що згодом після обстрілу у Запорізькій області знову лунав сигнал повітряної тривоги.

По якій церкві вдарили росіяни

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що удар окупанти завдали по території храму Святих апостолів Петра і Павла. Він належить до єпархії Православної Церкви України.

Внаслідок атаки окупанти зруйнували храм ПЦУ / Фото з телеграм-каналу Андрія Єрмака

Крім того, він також зазначив, що попередньо росіяни вдарили по місту ракетами типу "Іскандер". Єрмак сказав, що наразі п‘ятеро людей отримали поранення.

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