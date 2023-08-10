О последствиях обстрела Запорожья в эфире телемарафона рассказала спикер ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева, пишет 24 Канал. Известно, что ракетный удар по Запорожью унес жизни трех человек.

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В Запорожье в результате обстрела погибли 3 человека

Юлия Барышева рассказала, что оказавшиеся в эпицентре обстрела люди получили травмы, несовместимые с жизнью. По состоянию на 7 утра 10 августа в результате обстрела травмированы 9 человек, среди которых ребенок.

Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади 12 "квадратов", которая располагалась на территории церкви. Чрезвычайники провели аварийно-спасательные работы здания магазина и проверили другие поврежденные рядом здания.

Последствия обстрела Запорожья / Фото ГСЧС и МВД

Психологи ГСЧС оказали помощь 17 пострадавшим людям. Также на месте происшествия работали 8 волонтеров отряда быстрого реагирования ЗОО Общества Красного Креста Украины.

От ГСЧС привлекалось 36 спасателей и 6 единиц техники. От коммунальной аварийно-спасательной службы привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы техники, от коммунальных служб – 20 сотрудников.

Что известно о ракетном ударе по Запорожью