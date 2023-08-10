Про наслідки обстрілу Запоріжжя в ефірі телемарафону розповіла речниця ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева, пише 24 Канал. Відомо, що ракетний удар по Запоріжжю забрав життя трьох людей.
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У Запоріжжі внаслідок обстрілу загинуло 3 людей
Юлія Баришева розповіла, що люди, які опинилися в епіцентрі обстрілу, отримали травми несумісні з життям. Станом на 7 ранку 10 серпня унаслідок обстрілу травмовано 9 людей, серед яких дитина.
Рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди на площі 12 "квадратів", яка розташовувалася на території церкви. Надзвичайники провели аварійно-рятувальні роботи будівлі магазину та перевірили інші пошкоджені поруч будівлі.
Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото ДСНС і МВС
Психологи ДСНС надали допомогу 17 постраждалим людям. Також ма місці події працювали 8 волонтерів загону швидкого реагування ЗОО Товариства Червоного Хреста України.
Від ДСНС залучалося 36 рятувальників та 6 одиниць техніки. Від комунальної аварійно-рятувальної служби залучалося 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки, від комунальних служб – 20 співробітників.
Що відомо про ракетний удар по Запоріжжю
- У середу, 9 серпня, після того, як у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу, в місті відразу пролунали вибухи. Ворог атакував житловий квартал Запоріжжя.
- Росіяни ракетним ударом зруйнували храм та торговельні точки у Шевченківському районі. Мовиться про храм Святих апостолів Петра і Павла, який належить до єпархії Православної Церкви України. Крім того, вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки.
- Перші кадри після обстрілу опублікував президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що окупанти отримають відповідь на передовій, а цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок.
- Глава МВС Ігор Клименко розповів, що одну людину, яка вважалася загиблою, вдалося реанімувати.