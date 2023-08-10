Правоохоронці задокументували наслідки влучання по обласному центру. Росіяни використали для атаки ракету Х-35.
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Внаслідок атаки є загиблі
Увечері 9 серпня окупаційна армія завдала ракетного удару по спальному району Запоріжжя. Внаслідок влучання сталось займання господарської будівлі. Працівники ДСНС оперативно загасили пожежу. Також вибухова хвиля пошкодила вікна у:
- довколишніх житлових багатоповерхових будинках та магазинах,
- інших об'єктах цивільної інфраструктури.
Вибухова хвиля вибила вікна / Фото поліції Запорізької області
На місці події працювали поліцейські, рятувальники та профільні служби. Унаслідок ракетного удару загинули двоє мирних мешканців, ще одна жінка померла вночі у лікарні.
Дев'ятеро громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів росіян. За цим фактом слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження,
– розповіли у поліції.
Правова кваліфікація – "порушення законів та звичаїв війни".
Внаслідок атаки є жертви та постраждалі / Фото поліції Запорізької області
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Росіяни постійно атакують Запоріжжя: коротко
- Окупанти 8 серпня завдали 87 ударів по 21 населеному пунктові Запорізької області. За інформацією ОВА, того дня надійшли 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури.
- Уночі ж 6 серпня загарбники атакували Запоріжжя під час масованого обстрілу українських міст. Внаслідок цього виникло займання, тому для його ліквідації туди виїхали рятувальники. На щастя, цей обстріл минув без жертв та постраждалих.
- Окрім цього, зранку 30 липня росіяни теж завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних – чоловік та жінка.