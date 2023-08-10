Правоохранители задокументировали последствия попадания по областному центру. Россияне использовали для атаки ракету Х-35.

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В результате атаки есть погибшие

Вечером 9 августа оккупационная армия нанесла ракетный удар по спальному району Запорожья. В результате попадания произошло возгорание хозяйственного здания. Работники ГСЧС оперативно потушили пожар. Также взрывная волна повредила окна в:

близлежащих жилых многоэтажных домах и магазинах,

других объектах гражданской инфраструктуры.



Взрывная волна выбила окна / Фото полиции Запорожской области

На месте происшествия работали полицейские, спасатели и профильные службы. В результате ракетного удара погибло двое мирных жителей, еще одна женщина скончалась ночью в больнице.

Девять граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести. Правоохранители собрали доказательства военных преступлений россиян. По этому факту следователи полиции и УСБУ открыли уголовное производство,

– рассказали в полиции.

Правовая квалификация – "нарушение законов и обычаев войны".



В результате атаки есть жертвы и пострадавшие / Фото полиции Запорожской области

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