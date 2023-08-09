Глава держави зауважив, що сьогодні відбулися тривалі й дуже детальні, важливі наради з військовими. Зокрема, Ставка, повідомляє 24 Канал.

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Президент провів наради з військовими

Зеленський зазначив, що засідання Ставки відбулося в особливому форматі – на ньому було присутнє лише вузьке коло, тільки ключові особи.

Розбирали поточну ситуацію на передовій, на основних напрямках наших наступальних дій. Те, що вдається. Те, що потребує посилення. Те, що ми плануємо на найближчий час. Були доповіді Головкома, командувачів, які безпосередньо займаються східними та південними напрямками, а також доповідь керівника ГУР,

– зазначив український лідер.

Окремо після цього відбулася також особлива комунікація українських командувачів, керівника Офісу Президента та міжнародників із партнерами щодо забезпечення воїнів Сил оборони боєприпасами й технікою.

"Завдання у всіх в Україні одне – збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на наших воїнів чи обмежувати Україну", – наголосив глава держави.

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Росія вдарила по Запоріжжю

Зеленський зазначив, що сьогодні є хороша новина від Німеччини – саме те, про що він домовився з канцлером Олафом Шольцом.

Є додаткові установки "Петріот". Дуже дякую, Олафе, тобі, – це потрібно для захисту наших людей від російського терору. Дякую Німеччині, пану канцлеру особисто за виконання цієї домовленості – це точно врятує тисячі життів наших людей,

– заявив президент.

Він додав, що це точно наблизить до створення повноцінного повітряного щита для України та допоможе людям, містам і селам.

"Сьогодні російські терористи знову вдарили по Запоріжжю – влучання по звичайній забудові, пошкоджено церкву, житловий будинок… Станом на зараз відомо про те, що є загиблі… На жаль, є поранені. Мої співчуття рідним і близьким, хто втратив своїх близьких людей", – заявив глава держави.

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F-16 будуть в українському небі

Український лідер зауважив, що щодня, щотижня триває робота заради того, щоб в українських захисників неба було більше систем ППО і ракети до них.

Завтра я продовжу цю роботу, максимально стараюся, щоб дати більший захист неба. На всю нашу територію потрібно значно більше систем ППО, ніж є зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це "значно більше" на конкретні можливості наших Повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад,

– зазначив Зеленський.

За його словами, готується й більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів. Президент не має сумніву, що F-16 будуть в українському у небі.

"Я дякую всім, хто допомагає нам захищати людей від терору Росії! Дякую всім, хто з нами прагне повного звільнення української землі від окупанта! Звичайно, дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, офіцеру, генералу, які дають Україні такі потрібні результати на фронті!" – наголосив глава держави.

Сьогодні він особливо подякував 35-й окремій бригаді морської піхоти та 55-й окремій артилерійській бригаді.

"Ви просто молодці, воїни! Слава всім, хто б'ється заради України, заради кожного з нас, заради кожної з нас! Слава всім, хто рятує життя! Слава Україні!" – підсумував Верховний головнокомандувач.