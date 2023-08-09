Про це розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. На сайті Федерального уряду Німеччини оновили список наданої допомоги.

До теми Німеччина надала нову допомогу Україні: що увійшло в пакет

Німеччина передала Україні ще 2 ЗРК Patriot

Єрмак 9 серпня повідомив про чергове посилення української ППО.

+2 Patriot від Німеччини,
– написав очільник ОП.

Окрім цього, Берлін надав Силам оборони:

  • 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше – 18);
  • 6525 пострілів 155-мм димових набоїв (раніше – 5 936);
  • матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 5 автомобілів охорони кордону (раніше – 177);
  • 4 розвідувальні безпілотники VECTOR (раніше – 84);
  • 1163 біноклі (раніше – 125);
  • 20 тисяч захисних окулярів (раніше – 600);
  • 6 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 6 напівпричепів (раніше – 32 та 27 відповідно);
  • 2 вантажно-розвантажувальні машини 8x6 з 1 рулоном контейнерів (раніше: 4 та 20 відповідно);
  • 100 кулеметів MG5;
  • 40 тисяч аптечок (раніше – 260 тисяч).