Про це розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. На сайті Федерального уряду Німеччини оновили список наданої допомоги.

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Німеччина передала Україні ще 2 ЗРК Patriot

Єрмак 9 серпня повідомив про чергове посилення української ППО.

+2 Patriot від Німеччини,

– написав очільник ОП.

Окрім цього, Берлін надав Силам оборони: