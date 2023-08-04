Федеральний уряд Німеччини 4 серпня оновив перелік військової допомоги, наданої Силам оборони. Зокрема, у ньому є танки-розміновувачі.
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Німеччина надала Україні нову допомогу
До оновленого 4 серпня пакета допомоги Україні від Німеччини увійшли:
- 2 САУ Zuzana 2, які надають у межах проєкту, що фінансується спільно з Данією та Норвегією;
- 2 танки-розміновувачі Wisent 1, ще 4 передали раніше;
- 11 протимінних плугів для танків Т-72;
- 5 розвідувальних систем SurveilSPIRE;
- 9 машин для охорони кордону;
- 3 розвідувальних БпЛА Vector.
Окрім того, у Німеччині оновили перелік допомоги, яку планують надати, зокрема:
- 40 бойових машин піхоти Marder,
- 6 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2,
- 7 мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування,
- 5 мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE,
- 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.
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Німецькі танки Leopard ремонтуватимуть в Україні
Нещодавно німецький концерн Rheinmetall також почав навчати українських фахівців ремонтувати його техніку на території нашої держави. Зокрема, мовиться про:
- танки Leopard 1,
- Leopard 2,
- системи на базі танків Leopard.
Уже за кілька тижнів Rheinmetall планує розпочати ремонтні роботи на території України.
"Зараз ремонтна база для Leopard працює в Польщі. Туди вже прибули перші Leopard 2 на ремонт. І Німеччина вирішила, що ефективніше буде розташувати таку базу на території України", – зазначив військовий експерт Олег Жданов.