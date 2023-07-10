Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 12 тижнів. Завод буде розташований у західній частині країни.

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Українців навчатимуть обслуговувати танки та іншу бронетехніку

Гендиректор компанії Армін Паппергер заявив, що найбільший у Німеччині виробник озброєнь навчатиме українців обслуговувати танки та іншу бронетехніку, що виробляється на заводі.

Армін Паппергер наголосив, що українці повинні самі собі допомогти та не чекати допомоги від європейців чи американців.

На початку 2023 року компанія повідомила, що розраховує відкрити на території України завод із виробництва бойових танків вартістю 200 мільйонів євро, який здатний випускати близько 400 танків на рік.

Тепер же Паппергер заявив, що на заводі за ліцензією будуватимуть та ремонтуватимуть бронетранспортер "Фукс".

Зверніть увагу. Rheinmetall управлятиме заводом у партнерстві з українським державним оборонним концерном "Укроборонпром", якому також належатиме підприємство. У травні компанії оголосили про укладання угоди про нарощування "оборонного технологічного потенціалу" України.

Паппергер відповів на погрози Медведєва

Колишній президент Росії Дмітрій Медведєв заявив, що Росія завдасть удару у відповідь по будь-якому підприємству Rheinmetall в Україні. Паппергер заявив, що завод може бути захищений від російського нападу.

Існує безліч заводів, які виробляють військову продукцію (на території Україні – 24 Канал). Це просто ще один із них, і ми можемо захистити і його,

– сказав він.

Боєприпаси важливіші за танки