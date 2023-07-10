Про те, що в Україні почали будувати завод виробництва Bayraktar, в ефірі національного телемарафону розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також В Україні виготовлятимуть Bayraktar TB2 та Akinci: коли розпочнеться виробництво безпілотників

В Україні вже будують завод Bayraktar

Камишін 10 липня офіційно повідомив, що в Україні "на ділі" запустилось будування заводу Bayraktar.

Завод почав будуватися на ділі, а не тільки на меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків,

– заявив він.

Коли має запрацювати завод

У січні 2023 року посол України в Туреччині Василь Боднар сказав, що завод повинен запрацювати впродовж двох наступних років. Загалом будівництво планують завершити до 2025 року.

Згодом стало відомо, що на будівництво заводу заплановано 95,5 мільйона доларів інвестицій. На майбутньому заводі в Україні, який побудує Baykar Defence, будуть виготовляти Bayraktar TB2, Akıncı та інших типів.

При цьому у безпілотників будуть українські комлектуючі. До слова, компанія Baykar вже закуповує українські двигуни – безпілотний винищувач Kızılelma з нашим двигуном успішно пройшов льотні випробування.

Зазначимо також, що 29 квітня 2023 році у Туреччині Україна підписала 3 три нові угоди з турецьким виробником Baykar. Деталі Камишін тоді не розповів, проте запевнив, ці контракти дають нашій країні експортний виторг і зброю нового покоління.