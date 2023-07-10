О том, что в Украине начали строить завод производства Bayraktar, в эфире национального телемарафона рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Об этом пишет 24 Канал.

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В Украине уже строят завод Bayraktar

Камышин 10 июля официально сообщил, что в Украине "на деле" запустилось строительство завода Bayraktar.

Завод начал строиться на деле, а не только на меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом последовали остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам,

– заявил он.

Когда должен заработать завод

В январе 2023 года посол Украины в Турции Василий Боднар сказал, что завод должен заработать в течение двух следующих лет . В целом строительство планируется завершить к 2025 году.

Впоследствии стало известно, что на строительство завода запланировано 95,5 миллионов долларов инвестиций. На будущем заводе в Украине, который построит Baykar Defence, будут производить Bayraktar TB2, Akıncı и другие типы.

При этом у беспилотников будут украинские комплектующие. К слову, компания Baykar уже закупает украинские двигатели – беспилотный истребитель Kızılelma с нашим двигателем успешно прошел лётные испытания.

Отметим также, что 29 апреля 2023 года в Турции Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar. Детали Камышин тогда не рассказал, однако заверил, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения.