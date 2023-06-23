Турецкая компания Bayraktar, производящая для Украины средневысотные долговременные системы беспилотников TB2, получила от Анкары разрешение открыть завод в Украине. Он может заработать уже в 2025 году.
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Турция предоставила разрешение на строительство завода Bayraktar
Впервые СМИ сообщили, что турецкая компания планирует строить завод в Украине и уже активно над этим работает, еще в октябре 2022 года. И толчком для того, чтобы Турция разрешила это строительство, стало соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Эту договоренность Анкара и Киев подписали в феврале 2023 года.
В то же время посол Украины в Турции Василий Бондарь сообщил, что владелец Bayraktar Халюк Байрактар уже создал украинскую компанию и купил участок земли, на которой будет строить завод по производству беспилотников.
Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akıncı в Украине,
– сообщил директор компании.
На строительство завода запланировано 95,5 миллионов долларов инвестиций. Сообщают, что строительство планируют завершить к 2025 году.
Какое оружие Украина может получить от союзников: последние новости
- В Пентагоне сообщили, что не против предоставления Украине кассетных боеприпасов. Ранее риторика Вашингтона отличалась, однако уже известно о подготовке к передаче этого типа вооружения. Американские военные убеждены, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении.
- Украина хочет получить новое вооружение и от Израиля. Речь, в частности, о 200 танках Merkava Mk2 и Mk3. В настоящее время страна ведет переговоры и отмечает, что они могут занять до трех месяцев.
- США подписали новый контракт на производство ракет AMRAAM. В Пентагоне сообщили, что часть этих ракет будет передана и Украине.