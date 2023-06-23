Турецька компанія Bayraktar, що виготовляє для України середньовисотні довготривалі системи безпілотників TB2, отримала від Анкари дозвіл відкрити завод в Україні. Він може запрацювати вже 2025 року.

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Туреччина надала дозвіл на будівництво заводу Bayraktar

Вперше ЗМІ повідомили про те, що турецька компанія планує будувати завод в Україні та вже активно над цим працює, ще у жовтні 2022 року. Та поштовхом для того, щоб Туреччина дозволила це будівництво, стала угода про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Цю домовленість Анкара та Київ підписали у лютому 2023 року.

У той ж час посол України в Туреччині Василь Бондар повідомив, що власник Bayraktar Халюк Байрактар вже створив українську компанію та купив ділянку землі, на якій будуватиме завод з виробництва безпілотників.

Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 і Akıncı в Україні,

– повідомив директор компанії.

На будівництво заводу заплановано 95,5 мільйона доларів інвестицій. Наразі повідомляють, що будівництво планують завершити до 2025 року.

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