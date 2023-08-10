К сожалению, уже известно о жертве. Анатолий Куртев – секретарь Запорожского горсовета – сообщил, что в результате террористического удара погиб один человек. Кроме того, есть пострадавшие.

Обратите внимание Очень людная территория: Россия снова атаковала Запорожье, есть пострадавшие

К величайшему сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким,

– говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили о 9 пострадавших. Детали об их состоянии пока не раскрывают.

Владимир Зеленский уже отреагировал на трагедию в Запорожье. Он показал кадры с места удара и выразил соболезнования родным жертвы.

"Запорожье. Город ежедневно страдает от обстрелов со стороны оккупантов. От удара российской ракетой по гражданскому зданию загорелся пожар", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский показал последствия удара по Запорожью: смотрите видео

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным жертвы. Вечная память!

Также сообщают о двух поврежденных многоэтажках. Детали пока не раскрывают. На месте прилета работают спасатели.

Российские оккупанты обязательно ответят за все свои преступления.