У мережу виклали відео з моменту прильоту ракети. Відразу ж попереджаємо, що людям з вразливою психікою ми не рекомендуємо його дивитися.

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Крик, потужний гул і вибух

На ролику можна побачити, що неподалік епіцентру влучання перебували люди. Один з очевидців зняв момент прильоту на відео. Власне, його й виклали в мережу.

На відео чути гул від ракети, крик переляканих очевидців, а після цього – сам момент прильоту. Вибух був надзвичайно потужним і супроводився спалахом.

Увага! Закликаємо не дивитися це відео вагітним, неповнолітнім, а також особливо вразливим людям.

Момент прильоту по готелю у Запоріжжі зняли на камеру: дивіться відео

На іншому відео, яке виклали у мережу, можна побачити момент, коли пролітала ракета над Запоріжжям. Упродовж якоїсь секунди її видно, потім вона залетіла за торговий центр, а ще через мить – пролунав потужний вибух.

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Цього разу мішенню ворога став готель Reikartz. Відомо, що на його території працював дитячий табір для малят від 6 до 13 років. На щастя, до 18:00 усіх діточок забрали. Страшно навіть уявити, наскільки б більше могло бути жертв.

Звернімо увагу, що окупанти оперативно відреагували на атаку готелю Reikartz. Вони заявляють, що "це місце неодноразово фігурувало у закордонних соцмережах як місце збору іноземних найманців". Чергова демонстрація того, з якими цинічними істотами ми маємо справу.

До слова, у цьому готелі селився глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, коли відвідував Запоріжжя. Про це журналістам "NV" розповіли у КМВА.

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