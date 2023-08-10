У мережу виклали відео з моменту прильоту ракети. Відразу ж попереджаємо, що людям з вразливою психікою ми не рекомендуємо його дивитися.
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Крик, потужний гул і вибух
На ролику можна побачити, що неподалік епіцентру влучання перебували люди. Один з очевидців зняв момент прильоту на відео. Власне, його й виклали в мережу.
На відео чути гул від ракети, крик переляканих очевидців, а після цього – сам момент прильоту. Вибух був надзвичайно потужним і супроводився спалахом.
Момент прильоту по готелю у Запоріжжі зняли на камеру: дивіться відео
На іншому відео, яке виклали у мережу, можна побачити момент, коли пролітала ракета над Запоріжжям. Упродовж якоїсь секунди її видно, потім вона залетіла за торговий центр, а ще через мить – пролунав потужний вибух.
Окупанти атакували Запоріжжя ракетами: дивіться відео
Цього разу мішенню ворога став готель Reikartz. Відомо, що на його території працював дитячий табір для малят від 6 до 13 років. На щастя, до 18:00 усіх діточок забрали. Страшно навіть уявити, наскільки б більше могло бути жертв.
Звернімо увагу, що окупанти оперативно відреагували на атаку готелю Reikartz. Вони заявляють, що "це місце неодноразово фігурувало у закордонних соцмережах як місце збору іноземних найманців". Чергова демонстрація того, з якими цинічними істотами ми маємо справу.
До слова, у цьому готелі селився глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, коли відвідував Запоріжжя. Про це журналістам "NV" розповіли у КМВА.
Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо
- Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили о 19:17. Тоді ж стало відомо, що існує небезпека з Півдня.
- Через кілька хвилин у мережі повідомили, що в обласному центрі пролунав вибух. О 19:31 це підтвердив глава ОВА Юрій Малашко. Він підкреслив, що окупанти атакували цивільні об'єкти.
- Станом на 20:22 стало відомо, що від рук росіян загинула одна людина. Ще 11 зазнали поранень. Як зауважили в ОВА, жертв могло б бути більше, якби люди проігнорували повітряну тривогу.
- Відомо також, що внаслідок атаки ушкоджень зазнали медичний і освітній заклад. Крім того, російські військові понищили дві багатоповерхівки.