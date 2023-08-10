В сеть выложили видео с момента прилета ракеты. Сразу же предупреждаем, что людям с уязвимой психикой мы не рекомендуем его смотреть.
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Крик, мощный гул и взрыв
На ролике можно увидеть, что неподалеку от эпицентра попадания находились люди. Один из очевидцев снял момент прилета на видео. Собственно, его и выложили в сеть.
На видео слышен гул от ракеты, крик перепуганных очевидцев, а после этого – сам момент прилета. Взрыв был чрезвычайно мощным и сопровождался вспышкой.
Момент прилета по гостинице в Запорожье сняли на камеру: смотрите видео
На другом видео, которое выложили в сеть, можно увидеть момент, когда пролетала ракета над Запорожьем. В течение доли секунды она видна, потом она залетела за торговый центр, а еще через мгновение – раздался мощный взрыв.
Оккупанты атаковали Запорожье ракетами: смотрите видео
На этот раз мишенью врага стала гостиница Reikartz. Известно, что на ее территории работал детский лагерь для детей от 6 до 13 лет. К счастью, к 18:00 всех детей забрали. Страшно даже представить, сколько могло быть жертв.
Обратим внимание, что оккупанты оперативно отреагировали на атаку отеля Reikartz. Они заявляют, что "это место неоднократно фигурировало в зарубежных соцсетях как место сбора иностранных наемников". Очередная демонстрация того, с какими циничными существами мы имеем дело.
К слову, в этом отеле проживал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, когда посещал Запорожье. Об этом журналистам рассказали в КГВА.
Ракетный удар по Запорожью: что известно
- Воздушную тревогу в Запорожье объявили в 19:17. Тогда же стало известно, что существует опасность с Юга.
- Через несколько минут в сети сообщили, что в областном центре раздался взрыв. В 19:31 это подтвердил глава ОВА Юрий Малашко. Он подчеркнул, что оккупанты атаковали гражданские объекты.
- По состоянию на 20:22 стало известно, что от рук россиян погиб один человек. Еще 11 получили ранения. Как заметили в ОВА, жертв могло быть больше, если бы люди проигнорировали воздушную тревогу.
- Известно также, что в результате атаки повреждены медицинское и образовательное учреждения. Кроме того, российские военные уничтожили две многоэтажки.