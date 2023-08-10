В сеть выложили видео с момента прилета ракеты. Сразу же предупреждаем, что людям с уязвимой психикой мы не рекомендуем его смотреть.

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Крик, мощный гул и взрыв

На ролике можно увидеть, что неподалеку от эпицентра попадания находились люди. Один из очевидцев снял момент прилета на видео. Собственно, его и выложили в сеть.

На видео слышен гул от ракеты, крик перепуганных очевидцев, а после этого – сам момент прилета. Взрыв был чрезвычайно мощным и сопровождался вспышкой.

Внимание! Просим не смотреть это видео беременным, несовершеннолетним, а также особенно уязвимым людям.

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На другом видео, которое выложили в сеть, можно увидеть момент, когда пролетала ракета над Запорожьем. В течение доли секунды она видна, потом она залетела за торговый центр, а еще через мгновение – раздался мощный взрыв.

Оккупанты атаковали Запорожье ракетами: смотрите видео

На этот раз мишенью врага стала гостиница Reikartz. Известно, что на ее территории работал детский лагерь для детей от 6 до 13 лет. К счастью, к 18:00 всех детей забрали. Страшно даже представить, сколько могло быть жертв.

Обратим внимание, что оккупанты оперативно отреагировали на атаку отеля Reikartz. Они заявляют, что "это место неоднократно фигурировало в зарубежных соцсетях как место сбора иностранных наемников". Очередная демонстрация того, с какими циничными существами мы имеем дело.

К слову, в этом отеле проживал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, когда посещал Запорожье. Об этом журналистам рассказали в КГВА.

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