24 Канал в одном материале собрал все, что известно о ракетном терроре по Запорожью. Рассказываем, когда и куда попали россияне и каковы последствия атаки.

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Атаковали после воздушной тревоги

По имеющимся данным, воздушная тревога в Запорожской области прозвучала в 19:17. Тогда же предупреждали, что существует опасность с Юга. А уже через несколько минут поступило сообщение, что в областном центре раздался взрыв.

Что произошел прилет, подтвердил глава ОВА Юрий Малашко в 19:31. Он в очередной раз отметил, что российские захватчики целями своих атак выбирают гражданские объекты.

Вновь целью российской террористической атаки избран объект гражданской инфраструктуры. Снова никаких военных целей. Очень людная в это время территория. Еду на место. Надеюсь, без жертв,

– написал он тогда.

На фото, выложенных Малашко в сеть, можно увидеть, что враг попал в отель Reikartz. Таким российские захватчики видят очередной военный объект, который нужно атаковать. Обратим внимание, что в этом отеле останавливался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, когда приезжал в Запорожье. Об этом журналистам рассказали в КГВА.

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В 19:59 он опубликовал следующий пост. В нем говорилось, что на месте работают все соответствующие службы. Они занимаются минимизацией ущерба, который пыталась нанести Россия.

Самое главное – жизнь наших людей. После того как медики завершат оказывать помощь всем пострадавшим, информация будет обнародована,

– отметил он.

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Что известно о жертвах и раненых

Информацией о жертвах и пострадавших поделился секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По состоянию на 20:10 он отметил, что враг унес жизнь одного человека. На тот момент было известно о 5 раненых.

Уже в 20:22 от него стало известно, что количество раненых выросло до 9 человек. Он также добавил, что незначительно повреждены медицинское и образовательное учреждения. Кроме того, две многоэтажки.

Обновлено! В 22:32 Анатолий Куртев актуализировал данные о пострадавших. Она выросла до 14 человек. Среди них – трехлетняя девочка и четырнадцатилетний парень. Одна из них в тяжелом состоянии. Погиб один человек.

В ОВА подчеркнули, что жертв ракетной атаки могло быть больше. Но, к счастью, жители Запорожья не проигнорировали воздушную тревогу. По словам представителей власти, спасатели ГСЧС проверяют каждый уголок пострадавшего от рук россиян здания.

Пока известно, что для атаки враг использовал две ракеты. Жертвой стала женщина, находившаяся на расстоянии около 300–400 метров от эпицентра удара.

Реакция президента на атаку

Владимир Зеленский заметил, что Запорожье ежедневно подвергается российским обстрелам. Он добавил, что в результате атаки вспыхнул пожар. Глава государства выразил свои соболезнования родным и близким жертвы.

Каждый наш воин, который уничтожает оккупантов, который идет вперед и ведет за собой вперед, который освобождает нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина выстоит. Российский террор неизбежно проиграет,

– подчеркнул он.

Россияне атаковали Запорожье 10 августа / Фото 24 Канала, Юрий Малашко

Также на террористический акт отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что это был "очередной российский удар по гражданской инфраструктуре".

Россия – террористы. И россияне будут отвечать за все на уровне общества,

– подчеркнул Ермак.

Заметим, что 9 августа российские захватчики также атаковали Запорожье. Как отметили правоохранители, для удара враг использовал ракеты Х-35. К сожалению, в результате этого погибли три человека.