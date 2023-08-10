24 Канал в одному матеріалі зібрав усе, що відомо про ракетний терор по Запоріжжю. Розповідаємо, коли та куди влучили росіяни та якими були наслідки атаки.

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Атакували після повітряної тривоги

За наявними даними, повітряна тривога у Запорізькій області пролунала о 19:17. Тоді ж попереджали, що існує небезпека з Півдня. А вже через кілька хвилин надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі пролунав вибух.

Що стався приліт підтвердив глава ОВА Юрій Малашко о 19:31. Він вкотре наголосив на тому, що російські загарбники цілями своїх атак вибирають цивільні об'єкти.

Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об'єкт цивільної інфраструктури. Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія. Їду на місце. Сподіваюсь, без жертв,

– написав він тоді.

На фото, викладених Малашком у мережу, можна побачити, що ворог влучив у готель Reikartz. Таким російські загарбники бачать черговий військовий об'єкт, який необхідно атакувати. Звернімо увагу на те, що у цьому готелі зупинявся глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, коли приїжджав до Запоріжжя. Про це журналістам "NV" розповіли у КМВА.

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О 19:59 він опублікував наступний пост. У ньому йшлося, що на місці працюють всі відповідні служби. Вони займаються мінімізуванням збитків, яких намагалася завдати Росія.

Найголовніше – життя наших людей. Після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, інформацію буде оприлюднено,

– зазначив він.

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Що відомо про жертв і поранених

Інформацією про жертв і постраждалих поділився секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Станом на 20:10 він зазначив, що ворог забрав життя однієї людини. На той момент було відомо про 5 поранених.

Уже о 20:22 від нього стало відомо, що кількість поранених зросла до 9 людей. Він також додав, що незначних ушкоджень зазнали медичний і освітній заклади. Крім того, дві багатоповерхівки.

Оновлено! О 22:32 Анатолій Куртєв актуалізував дані щодо постраждалих. Вона зросла до 14 осіб. Серед них – трирічна дівчинка та чотирнадцятирічний хлопець. Одна із них у важкому стані. Загинула одна людина.

В ОВА підкреслили, що жертв ракетної атаки могло бути більше. Але, на щастя, мешканці Запоріжжя не проігнорували повітряну тривогу. За словами представників влади, рятувальники ДСНС перевіряють кожен закуток споруди, яка постраждала від рук росіян.

Наразі відомо, що для атаки ворог використав дві ракети. Жертвою стала жінка, котра перебувала на відстані близько 300 – 400 метрів від епіцентру удару.

Реакція президента на атаку

Володимир Зеленський зауважив, що Запоріжжя щоденно потерпає від російських обстрілів. Він додав, що внаслідок атаки спалахнула пожежа. Глава держави висловив свої співчуття рідним і близьким жертви.

Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє,

– наголосив він.

Росіяни атакували Запоріжжя 10 серпня / Фото 24 Каналу, Юрій Малашко

Також на терористичний акт відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що це був "черговий російський удар по цивільній інфраструктурі".

Росія – терористи. І росіяни відповідатимуть за все на рівні суспільства,

– підкреслив Єрмак.

Зауважимо, що 9 серпня російські загарбники також атакували Запоріжжя. Як зазначили правоохоронці, для удару ворог використав ракети Х-35. На жаль, внаслідок цього загинули троє людей.