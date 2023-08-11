Вони й відреагували на ракетний терор, який здійснила Росія. У заяві йдеться про те, що готель Reikartz використовували співробітники ООН та інші гуманітарні організації, щоб допомагати мешканцям Запоріжжя.
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Був осередком гуманітарної допомоги
Гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун вражена атакою на готель у Запоріжжі.
Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо,
– наголосила вона.
За її словами, вона щоразу зупинялася у цьому готелі, коли відвідувала Запоріжжя. А її команда використовувала Reikartz як базу під час неодноразових поїздок до міста.
Вона наголосила, що готель був базою ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі у травні 2022 року.
Браун додала, що кількість невибіркових ударів, внаслідок яких пошкоджена цивільна інфраструктура, а також загинули та поранені мирні мешканці, "досягла неймовірних обсягів". Вона також підкреслила, що ці удари – порушення міжнародного гуманітарного права.
В ім'я людяності я закликаю Росію дотримуватися своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні,
– наголосила вона.
Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня: що відомо
- Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили о 19:17. Моніторингові канали попереджали тоді про загрозу з Півдня.
- Буквально через кілька хвилин стало відомо, що у Запоріжжі пролунав вибух. Вже о 19:31 приліт підтвердив глава ОВА Юрій Малашко. Він наголосив, що загарбники вдарили по цивільних об'єктах.
- Станом на 23:00 відомо, що поранень зазнали 16 людей, зокрема – 4 дітей. Також загинула одна жінка, котра перебувала за 300 – 400 метрів від епіцентру.
- Ушкоджень внаслідок атаки зазнали медичний і освітній заклад. А також дві багатоповерхівки.