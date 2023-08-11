Вони й відреагували на ракетний терор, який здійснила Росія. У заяві йдеться про те, що готель Reikartz використовували співробітники ООН та інші гуманітарні організації, щоб допомагати мешканцям Запоріжжя.

Читайте також Знищили готель та поруйнували багатоповерхівки: що відомо про ракетну атаку Запоріжжя 10 серпня

Був осередком гуманітарної допомоги

Гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун вражена атакою на готель у Запоріжжі.

Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо,

– наголосила вона.

За її словами, вона щоразу зупинялася у цьому готелі, коли відвідувала Запоріжжя. А її команда використовувала Reikartz як базу під час неодноразових поїздок до міста.

Вона наголосила, що готель був базою ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі у травні 2022 року.

Браун додала, що кількість невибіркових ударів, внаслідок яких пошкоджена цивільна інфраструктура, а також загинули та поранені мирні мешканці, "досягла неймовірних обсягів". Вона також підкреслила, що ці удари – порушення міжнародного гуманітарного права.

В ім'я людяності я закликаю Росію дотримуватися своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні,

– наголосила вона.

Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня: що відомо