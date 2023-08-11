Они и отреагировали на ракетный террор, осуществленный Россией. В заявлении говорится, что гостиницу Reikartz использовали сотрудники ООН и другие гуманитарные организации, чтобы помогать жителям Запорожья.
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Был центром гуманитарной помощи
Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун поражена атакой на отель в Запорожье.
Я ошеломлена известием, что гостиница, которую часто использовали сотрудники ООН и наши коллеги из неправительственных организаций для поддержки пострадавших от войны, только что попал под российский удар в Запорожье. Это совершенно недопустимо,
– подчеркнула она.
По ее словам, она каждый раз останавливалась в этом отеле, когда посещала Запорожье. А ее команда использовала Reikartz в качестве базы во время неоднократных поездок в город.
Она подчеркнула, что гостиница была базой ООН для работы по эвакуации гражданских жителей комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае 2022 года.
Браун добавила, что количество неизбирательных ударов, в результате которых повреждена гражданская инфраструктура, а также погибли и ранены мирные жители, "достигло невероятных объемов". Она также подчеркнула, что эти удары – нарушение международного гуманитарного права.
Во имя человечности я призываю Россию соблюдать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине,
– подчеркнула она.
Ракетный удар по Запорожью 10 августа: что известно
- Воздушную тревогу в Запорожье объявили в 19:17. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе с Юга.
- Буквально через несколько минут стало известно, что в Запорожье раздался взрыв. Уже в 19:31 прилет подтвердил глава ОВА Юрий Малашко. Он подчеркнул, что захватчики ударили по гражданским объектам.
- По состоянию на 23:00 известно, что ранения получили 16 человек, в том числе 4 детей. Также погибла одна женщина, находившаяся в 300 – 400 метрах от эпицентра.
- Повреждения в результате атаки получили медицинское и образовательное учреждение. А также две многоэтажки.