Российские военные попали в отель Reikartz, недалеко от центра Запорожья. Очевидец, оказавшийся возле места обстрела с детьми, зафиксировал на видео прилет вражеской ракеты, пишет 24 Канал.
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Неподалеку от отеля, по которому ударила Россия, было много детей
Российские военные целенаправленно атаковали отель Reikartz. Очевидец, оказавшийся на набережной, рассказал, что видел первый прилет вражеской ракеты по отелю.
После этого он зафиксировал пролет еще одной ракеты. На видео четко слышен свист второй ракеты, после чего люди, среди которых немало детей, начинают кричать и падать на землю. Также на кадрах видно, что на площади в Запорожье во время обстрела россиян было немало людей.
После попадания ракеты слышно как кричат и плачут дети, которые были напуганы обстрелом и громким взрывом. После этого люди начали убегать с набережной.
Очевидец зафиксировал прилет ракеты по Запорожью 10 августа: смотрите видео
Что известно о терроре России в Запорожье
- Россияне атаковали гостиницу Reikartz, на территории которой работал детский лагерь для малышей от 6 до 13 лет. К счастью, к 18:00 всех детей забрали, поэтому удалось избежать большого количества жертв.
- В этом отеле, который называли одним из лучших в Запорожье, селился глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, посещая Запорожье. Однако оккупанты, оправдывая терроризм, фантазируют о якобы "иностранных наемниках".
- Также оказалось, что отелем пользовались представитель ООН, которая в последнее время выступает за снятие некоторых санкций с России. Также там работали другие гуманитарные организации, чтобы помогать жителям Запорожья.
- В ООН после российского террора призвали Кремль прекратить невыборные удары по Украине. Однако куда более действенным со стороны ООН было бы исключить Россию из Совбеза.
- По состоянию на утро 11 августа известно об одном погибшем человеке и 19 пострадавших в результате обстрела Запорожья. Среди раненых 4 ребенка – 3, 6, 10 и 14 лет.