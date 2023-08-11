Россияне целились по детям во время ракетного удара по Запорожью 10 августа. Об этом Министерство обороны рассказало в соцсети Х, ранее известной как твиттер.

Смотрите также Свист ракеты и детский крик: очевидец показал жуткое видео прилета по гостинице в Запорожье

Какие детали рассказали в ведомстве

По данным Министерства обороны, запорожская гостиница Reikartz является территорией детского дневного лагеря для детей от 6 до 13 лет. Лагерь работает ежедневно до 18 часов, а обстрел начался в 19:00.

Лишь чудо вовремя спасло детей от русских убийц,

– заключают в Минобороны.

Раньше мы писали о том, что программа в запорожском детском лагере 10 августа закончилась раньше, так что родители успели забрать детей.

Программа детского лагеря в отеле Reikartz в Запорожье / Министерство обороны

Смотрите также Как выглядит центр Запорожья после атаки России: жуткие кадры с места событий

Что известно о ракетном обстреле Запорожья 10 августа