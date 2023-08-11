Россияне целились по детям во время ракетного удара по Запорожью 10 августа. Об этом Министерство обороны рассказало в соцсети Х, ранее известной как твиттер.
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Какие детали рассказали в ведомстве
По данным Министерства обороны, запорожская гостиница Reikartz является территорией детского дневного лагеря для детей от 6 до 13 лет. Лагерь работает ежедневно до 18 часов, а обстрел начался в 19:00.
Лишь чудо вовремя спасло детей от русских убийц,
– заключают в Минобороны.
Раньше мы писали о том, что программа в запорожском детском лагере 10 августа закончилась раньше, так что родители успели забрать детей.
Программа детского лагеря в отеле Reikartz в Запорожье / Министерство обороны
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Что известно о ракетном обстреле Запорожья 10 августа
- Он произошел вечером буквально через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что это было в людном месте, где нет никаких военных объектов. Владимир Зеленский выразил соболезнования запорожцам и подчеркнул: город ежедневно подвергается ракетным обстрелам.
- В отеле Reikartz, ставшем мишенью россиян, останавливался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, когда приезжал в Запорожье. Коллаборант из Запорожской области Владимир Рогов заявил, что гостиница якобы была базой для ВСУ и иностранных наемников, а россияне утверждали, что ударили по "Запорожстали", где ремонтировали военную технику.
- Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун призывает Россию немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине, количество которых достигло "невероятных объемов" Для ООН, обычно не спешащей осуждать Россию, это достаточно резкое заявление.
- В результате атаки один человек погиб и 16 ранены, среди них четверо детей. Погибшая была в 300 – 400 метрах от эпицентра удара. В ОВА отметили, что жертв могло быть больше, если бы горожане проигнорировали воздушную тревогу.