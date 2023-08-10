Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал корреспонденту 24 Канала детали вражеского обстрела. Атакованный объект расположен в людном месте.
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"Погибшая женщина находилась на расстоянии примерно 300–400 метров от удара. Среднего возраста – [больше] не могу сказать", – отметил Малашко.
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Что известно о жертвах
По состоянию на 20:22 известно об одной погибшей и девяти раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии. Однако пострадавших могло быть гораздо больше, если бы люди сразу не пошли в укрытие.
Теперь на месте продолжают работать соответствующие службы.
Куда попали
Как известно, оккупанты запустили две ракеты в гражданский объект. Учитывая выложенные фотографии, речь об отеле Reikartz, в котором останавливался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Жуткими фотографиями из центра города поделились корреспонденты 24 Канала.
На удар по Запорожью отреагировал Владимир Зеленский: основные тезы
- Президент Украины подчеркнул, что город ежедневно подвергается вражеским обстрелам. Он выразил соболезнования по поводу раненых и погибшей.
- Глава государства отметил, что все службы работают на местах, чтобы спасти людей.
- Зеленский подытожил, что украинские защитники на поле боя не только приближают нашу победу, но и расплату для России. Ее террор неизбежно проиграет.