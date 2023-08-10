Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів кореспонденту 24 Каналу деталі ворожого обстрілу. Атакований об'єкт розташований у людному місці.

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"Загибла жінка перебувала на відстані приблизно 300 – 400 метрів від удару. Віку середнього – [більше] не можу сказати", – зазначив Малашко.

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Що відомо про жертви

Станом на 20:22 відомо про одну загиблу та дев'ятьох поранених, один з яких у важкому стані. Однак постраждалих могло бути значно більше, якби люди одразу не пішли в укриття.

Натепер на місці продовжують працювати відповідні служби.

Куди влучили

Як відомо, окупанти запустили дві ракети в цивільний об'єкт. З огляду на викладені світлини, мова про готель Reicartz, у якому зупинявся голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Моторошними кадрами з центру міста поділились кореспонденти 24 Каналу.

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