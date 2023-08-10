Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів кореспонденту 24 Каналу деталі ворожого обстрілу. Атакований об'єкт розташований у людному місці.
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"Загибла жінка перебувала на відстані приблизно 300 – 400 метрів від удару. Віку середнього – [більше] не можу сказати", – зазначив Малашко.
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Що відомо про жертви
Станом на 20:22 відомо про одну загиблу та дев'ятьох поранених, один з яких у важкому стані. Однак постраждалих могло бути значно більше, якби люди одразу не пішли в укриття.
Натепер на місці продовжують працювати відповідні служби.
Куди влучили
Як відомо, окупанти запустили дві ракети в цивільний об'єкт. З огляду на викладені світлини, мова про готель Reicartz, у якому зупинявся голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Моторошними кадрами з центру міста поділились кореспонденти 24 Каналу.
На удар по Запоріжжю зреагував Володимир Зеленський: основні тези
- Президент України наголосив, що місто щоденно потерпає від ворожих обстрілів. Він висловив співчуття щодо поранених і загиблої.
- Глава держави зазначив, що всі служби працюють на місцях, щоб врятувати людей.
- Зеленський підсумував, що українські захисники на полі бою не лише наближають нашу перемогу, а й відплату Росії. Її терор неминуче програє.