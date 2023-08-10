Президент Володимир Зеленський миттєво відреагував на ворожу атаку. Також він оприлюднив відео з місця чергової трагедії.
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Росіяни атакували Запоріжжя
Глава держави зазначив, що Запоріжжя щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів.
Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені,
– заявив президент.
Він додав, що всі служби на місцях – працюють, рятують людей.
"Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє", – підсумував Зеленський.
Дивіться відео з місця ворожої атаки
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що станом на 20:22 кількість постраждалих внаслідок терористичної атаки росіян зросла до 9 людей.
"Також на цей час зафіксовано незначні ушкодження медичного та освітнього закладів. Окрім того, вже відомо про 2 ушкоджені багатоповерхівки", – написав посадовець.
Росіяни знову обстріляли Запоріжжя / Фото Анатолія Куртєва
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Напередодні загарбники теж били по Запоріжжю
Російські окупанти увечері 9 серпня атакували Запоріжжя ракетою Х-35. На жаль, внаслідок обстрілу загинули троє людей, серед яких – 2 музикантки, що збирали гроші на допомогу ЗСУ.
"Дівчата вірили в яскраве та мирне життя під українським прапором. Вірили в перемогу, наближали її своїми власними силами. Тому зараз ми повинні зробити це за них. Нехай їхні душі покояться з миром. Ми пам'ятатимемо вас. Ніколи не пробачимо росіянам ці жертви й страждання. Висловлюємо щирі співчуття рідним та знайомим", – написала учасниця групи Матвіївський сільський центр культури і дозвілля Вікторія Книш.
Окрім того, внаслідок терористичної атаки:
- постраждали ще 9 людей, серед яких – 11-місячна дитина,
- зазнав руйнувань храм,
- постраждали торговельні точки.