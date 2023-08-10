Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів 24 Каналу, що ракета Х-35 запускається чітко по координатах. Атака на Запоріжжя – спланований терористичний акт.

До теми Ракетний удар по Запоріжжю: кількість жертв збільшилася, серед травмованих – 11-місячна дитина

Росія вдарила по Запоріжжю ракетою Х-35

Дмитро Кирильчук зазначив, що приблизно о 20 годині відбувся прильот у житловий район Запоріжжя. Ворог вдарив ракетою Х-35 по густонаселеному кварталу. На жаль, внаслідок удару загинуло 2 людини, згодом кількість загиблих збільшилась до 3 – одна жінка загинула в лікарні.

Був пошкоджений храм ПЦУ, промислова будівля, яка була розташована поруч, приблизно 13 багатоповерхових будинків зазнали ураження: вибиті шибки, вікна. Тривають роботи з усунення наслідків атаки.

Росіяни випустили по Запоріжжю Х-35, яка створювалась як протикорабельна ракета. Це потужна ракета довжиною до 4 метрів. Її вага – 520 кілограмів, боєголовка – 145 кілограмів.

Це виключно спланований терористичний акт. На відміну від тих же С-300, ракета Х-35 запускається чітко по координатах. Ця ракета летить на дуже велику відстань та конкретно б'є у задану локацію,

– підкреслив депутат.

За його словами, одна з цілей атаки – залякати місцеве населення. Кирильчук закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу та обов'язково йти в укриття або дотримуватись правила двох стін.

Ракетний удар по Запоріжжю: головне