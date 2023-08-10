Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал 24 Каналу, что ракета Х-35 запускается четко по координатам. Атака на Запорожье – спланированный террористический акт.
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Россия ударила по Запорожью ракетой Х-35
Дмитрий Кирильчук отметил, что около 20 часов произошел прилет в жилой район Запорожья. Враг ударил ракетой Х-35 по густонаселенному кварталу. К сожалению, в результате удара погибли 2 человека, впоследствии количество погибших увеличилось до 3 – одна женщина погибла в больнице.
Был поврежден храм ПЦУ, расположенное рядом промышленное здание, примерно 13 многоэтажных домов потерпели поражений: выбиты стекла, окна. Продолжаются работы по устранению последствий атаки.
Россияне выпустили по Запорожью Х-35, которая создавалась как противокорабельная ракета. Это мощная ракета протяженностью до 4 метров. Ее вес – 520 килограммов, боеголовка – 145 килограммов.
Это исключительно спланированный террористический акт. В отличие от тех же С-300 ракета Х-35 запускается четко по координатам. Эта ракета летит на большое расстояние и конкретно бьет в заданную локацию,
– подчеркнул депутат.
По его словам, одна из целей атаки – запугать местное население. Кирильчук призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу и обязательно идти в укрытие или соблюдать правила двух стен.
Ракетный удар по Запорожью: главное
- В 19:43 в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за очередной угрозы вражеских обстрелов. Приблизительно в то же время в областном центре раздался мощный взрыв. Впоследствии секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что враг атаковал жилой квартал Запорожья.
- Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что россияне обстреляли гражданские объекты в Шевченковском районе Запорожья. В частности, россияне разрушили храм Святых Апостолов Петра и Павла, а также торговые точки. Кроме того, выбило стекла в соседних многоэтажных домах.
- Российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и молодых женщин 19 и 21 года. Кроме того, еще девять человек травмированы, среди них 11-месячный ребенок.